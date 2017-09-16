ذكرت مجلة "إيلي" الألمانية أن الشعر يعد بمثابة مرآة للصحة، حيث يمكن من خلال مظهره وحالته الاستدلال على الحالة الصحية.



وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها على الإنترنت أن مشاكل الشعر التالية تشي بالحالة الصحية للمرأة:



1- جفاف الشعر وتقصفه



غالباً ما يرجع جفاف الشعر وتقصفه إلى التوتر النفسي، سواء في العمل أو في الحياة الشخصية. كما قد يرجع السبب إلى سوء التغذية الناجم عن كثرة تناول الوجبات السريعة وقلة الفيتامينات والدهون الصحية، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول بذور الكتان واللوز والأفوكادو.



وفي أسوأ الحالات قد يرجع تقصف الشعر إلى ما يعرف بمتلازمة "كوشينج"، أي فرط إفراز هرمون الكورتيزول في الدم، والذي يترافق أيضاً مع ارتفاع نسبة السكر بالدم.



2- الشعر يصبح خفيفاًَ



يصبح الشعر خفيفاً ويفقد بريقه ولمعانه بسبب التغذية غير الصحية أو اتباع حمية غذائية قاسية، حيث يعاني الشعر بشدة بسبب قلة إمداده بالبروتين والمعادن.



3- تساقط الشعر



قد يرجع تساقط الشعر إلى قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاطها. كما قد يؤدي التوتر النفسي أو الاكتئاب إلى حدوث التهابات بجذور الشعر، مما يتسبب في تساقط الشعر. ومن الأسباب الأخرى لتساقط الشعر الإصابة بفقر الدم ونقص الحديد.



4- الشيب المبكر



بشكل عام يرجع الشيب المبكر إلى الجينات الوراثية، ولكنه قد يرجع أيضاً إلى التوتر النفسي أو إلى الهرمونات، مثل الأستروجين، والتي لها تأثير على بناء صبغة الشعر.



كما يندرج فرط الحمضية بالجسم ضمن الأسباب المؤدية إلى الشيب المبكر. وينبغي على المرأة استشارة طبيب في حال ملاحظة أحد هذه الأعراض لتحديد السبب الحقيقي وعلاجه.