ارتفع عدد قتلى الإعصار إيرما إلى 82 قتيلا، وواصل التيار الكهربائي انقطاعه عن 1.5 مليون منزل وشركة في ولاية فلوريدا وسط أجواء شديدة الحرارة.

وقالت شركة «نكست إيرا إنرجي»، أكبر شركة كهرباء في فلوريدا، إن حوالي 1.1 مليون من عملائها بلا كهرباء، في حين قالت شركة «ديوك إنرجي» إن أكثر من 371 ألفا من زبائنها بلا تيار كهربائي، وقالت (تامبا إلكتريك) إن نفس الشيء ينطبق على نحو 39 ألفا من عملائها.

وأودى الإعصار إيرما بحياة 82 شخصا على الأقل ودخل في عداد أقوى العواصف المسجلة على الإطلاق في المحيط الأطلسي قبل أن يجتاح البر الأميركي الرئيسي كإعصار من الدرجة الرابعة يوم الأحد. وشهد عدد من جزر الكاريبي الأكثر تضررا، ومنها بويرتوريكو والجزر العذراء الأميركية، أكثر من نصف الوفيات.

وسجلت 32 وفاة على الأقل في فلوريدا وسبع حالات في جورجيا وساوث كارولاينا. ومن بين القتلى ثمانية مسنين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للحرارة القائظة داخل دار لرعاية المسنين في منطقة ميامي بعد توقف أجهزة التكييف بعد هبوب الإعصار.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تتجاوز درجات الحرارة في الأسبوع المقبل 30 درجة مئوية في ميامي وجاكسون فيل، أكبر مدن فلوريدا، وحوالي 30 درجة في أتلانتا.