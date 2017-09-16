تبين ان المرأة التي أثارت إنذارا أمنيا إثر اقتحامها المدرسة التي يرتادها الأمير جورج الصغير في لندن هي من «المعجبين المولعين» بالعائلة الملكية، على ما أفادت صحيفة «ذي صن». وقد أوقفت المرأة الأربعينية التي عرفت عنها الصحيفة على أنها لويز شانتري العاطلة عن العمل، الأربعاء بعد دخولها مرتين مدرسة «توماسز سكول» الخاصة في باتيرسي.

ونقلت الصحيفة عن والدتها رونا كروفرد (75 عاما) قولها: «لم تكن لتلحق أي أذى بجورج. وهو كان ليكون بأمان معها. فهي تعشق العائلة الملكية والأطفال».

وأوضحت الوالدة ان عائلة الأمير وليام وزوجته كايت وولديهما جورج وشارلوت هي صورة للعائلة المثالية في نظر ابنتها.

وانفصلت شانتري مؤخرا عن زوجها بعد زواج دام 6 سنوات وليس لديها أطفال.

وقد أوقفت إثر الاشتباه في أنها تحاول سرقة المدرسة وأخلي سبيلها في مقابل كفالة.

وهي أتت مرتين إلى مدرسة جورج في خلال 24 ساعة هذا الأسبوع قبل توقيفها.

وأكدت الشرطة ان هذه الحادثة دفعتها إلى إعادة النظر في الإجراءات الأمنية المعتمدة في المدرسة.