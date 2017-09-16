أنشأ التركي «رشاد أران» (69 عاما) منزلا فوق صخرة وسط الطبيعة هربا من ضوضاء المدينة في ولاية ريزا شمالي تركيا.

وقال أران، للأناضول، إنه سافر إلى ألمانيا قبل 44 عاما للعمل، وقبل أربع سنوات عاد إلى مسقط رأسه في قرية «سومر»، التابعة لقضاء فندقلي، بولاية ريزا، بعد أن أحيل على التقاعد.

وأضاف أنه اشترى منزلا بمركز القضاء، وعقب ذلك قرر إنشاء منزل له على صخرة توجد في الأراضي التي يملكها في قريته، والتي قضى فيها سنوات طفولته.

وأوضح أنه قام بتسوية سطح الصخرة، عبر «الطابوق»، حيث تشكلت مساحة المنزل من 16 مترا مربعا، واستغرق بناؤها عامين.

وأشار إلى أنه قام بتثبيت المنزل بالصخرة عبر 20 مسمارا فولاذيا. وأوضح أنه يوفر الطاقة الكهربائية للمنزل من خلال الألواح الشمسية التي نصبها فوق سطح المنزل، ويقوم بتشغيل مصابيح المنزل، وجهاز التلفاز، والثلاجة وبقية الأدوات الكهربائية بالمنزل.

وبيّن أنه يوفر الماء للمنزل عبر مد أنابيب نقل الماء من مسافة تبعد عن البيت قرابة كيلومتر واحد.