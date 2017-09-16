غاص المسبار الاميركي «كاسيني» كما كان متوقعا في غلاف زحل الجوي حيث تبخر، لتنتهي بذلك مهمة علمية مثمرة جدا احدثت ثورة في علم الكواكب.

والتقط مركز المراقبة «جيت بروبالشن لابوراتوري» (جي بي ال) المشرف على المهمة في باسادينا (كاليفورنيا) آخر إشارة صادرة عنه عند الساعة 11.55 بتوقيت غرينيتش كما كان متوقعا، أي بعد 83 دقيقة من إرسالها، وهي المدة التي تستغرقها الترددات الراديوية لتقطع المسافة الفاصلة بين كوكبي زحل والأرض.

وقال احد المهندسين في مركز المراقبة بحسب مشاهد عن الحدث نقلتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) نقلا مباشرا «انقطع الاتصال.. إنها نهاية المركبة الفضائية».