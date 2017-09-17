"عفواً.. أُرسلت بالخطأ"، رسالة نتلقاها من آن لآخر عبر تطبيق "واتساب"، وفي كثير من الأحيان تكون الرسالة محرجة مثلا!



فلا يوجد أحد لم يرسل رسالة أو صورة ما بالخطأ على "واتساب"، فإذا بالرسالة تصل إلى الشخص الخطأ، وبالطبع يتسبب ذلك في حرج شديد، خصوصاً إذا ما وصلت تلك الرسالة بالخطأ إلى مديرك في العمل مثلاً، أو إلى شخص تربطك به علاقة رسمية إلى حد ما.



ويبدو أن القائمين على التطبيق الشهير أدركوا تلك المشكلة، وقاربوا على إيجاد حل جذري لها. فبحسب تقرير نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن حساب "WABetaInfo"، وهو حساب على "تويتر" متخصص في تجريب التحديثات الجديدة الخاصة بتطبيق "واتساب"، فإن تطبيق الدردشة الذي يستخدمه الملايين حول العالم سيبدأ بتفعيل خاصية "إلغاء الرسالة" (Delete for Everyone) قريباً جداً.



وستمكنك هذه الخاصية من سحب أو إلغاء الرسالة التي قمت بإرسالها بالخطأ، ولكن بشرط أن يتم استخدام الخاصية خلال 5 دقائق فقط من الإرسال، وبشرط ألا يكون المتلقي قد قرأ الرسالة بالفعل.



وسيتم تفعيل الخاصية الجديدة عن طريق تحديث جديد لتطبيق "واتساب" على نظامي "أندرويد" و"iOS".



وبحسب "WABetaInfo"، فإن الخاصية ستدخل حيز التفعيل قريباً جداً. ويمكن استخدام الخاصية الجديدة مع جميع أنواع الرسائل: صور ثابتة ومتحركة وفيديوهات ووثائق وتعليق على الحالة... الخ.



ونوهت صحيفة "ديلي ميل" بأنه لم يرد أي تعليق من "واتساب"، بالإيجاب أو النفي، على التقرير.