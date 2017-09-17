أصيبت مراهقة بريطانية تدعى "ياسمين بييفير" بمرض نادر وغريب جعلها تنتف شعر رأسها هوسًا وتأكله، حتى لقيت حتفها.



وكشف أحد الأطباء عن نبذة لهذا المرض النادر والغريب، مؤكدًا أن المرض نفسه اسمه غريب أيضًا؛ هو: Rapunzel Syndrome ويُعرَف عربيًّا باسم "متلازمة رابونزل" التي تدفع بعض الأشخاص للوصول إلى ما يسمونه Trichotillomnia باللاتينية، وهو نوع من "هوس نتف الشعر".



ولأن المعدة لا تهضم الشعر المعطل، خصوصًا الأمعاء الغليظة؛ فإن الأطباء يعالجون ما يحدث من التهابات بالجراحة، إلا أن المعتل بالمرض المستمر في نتف شعره، يأكله مجددًا في إدمان قاتل، فيتجدد التهاب الأمعاء كالذي حدث مع ياسمين (16 عامًا)، المقيمة مع عائلتها في بلدة عند ساحل بحر الشمال في إنجلترا (240 كيلومترًا عن لندن).



واكتشف الأطباء الأسبوع الماضي أن معدة ياسمين ملتهبة بكرات الشعر، وجهاز هضمها فاقد وظيفته؛ وذلك عندما انهارت كليتها ونقلوها إلى المستشفى.



وبذل الأطباء جهدهم لإنقاذها، لكن المحاولات باءت بفشل تلاه آخر، إلى أن لفظت ياسمين المراهقة أنفاسها الأخيرة، فشيعوها إلى مثواها الأخير وواروها التراب، ضحية لما سموه "هوس نتف الشعر" الوارد بسيرته أن مكتشفه هو الطبيب الفرنسي Henri Hallopeau François الراحل في 1919 بعمر 77 سنة.