نشر الأمير الوليد بن طلال مقطع فيديو يلخص رحلاته الاستجمامية خلال الشهر الحالي والشهر الماضي، التي انطلق فيها إلى عدة وجهات حول العالم.



وبدأ الوليد عطلته بالانطلاق إلى مدينة شرم الشيخ في مصر، كما زار مدينة بودروم التركية والعاصمة الروسية موسكو.



وشملت رحلات الوليد كذلك كلاً من البرتغال، واليونان، وألبانيا، والجبل الأسود، وكرواتيا، والشيشان، وفرنسا.



وامتزجت في رحلات الأمير الوليد السياحة بالعمل، حيث عقد اجتماعات ثنائية مع كل من الرئيس الفرنسي، والرئيس الشيشاني، ورئيس وزراء الجبل الأسود، ورئيس الوزراء الألباني بالإضافة إلى الرئيس البرتغالي.