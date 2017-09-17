قال "فرانك" إن والده ساعد بوضع اللمسات الأخيرة واقترح عليه جزَّ العشب مجانًا بينما كان "فرانك" يريد في الأصل جزَّ العشب مقابل "أجره العادي" 8 دولارات.



كان “فرنك” ابن الأعوام الـ 11 يحلم بجزّ العشب في البيت الأبيض، وقد حقّق حلمه يوم الجمعة في حديقة الورود الشهيرة في المقر الرئاسي، من دون أن يُعير اهتمامًا كبيرًا لسيد البيت.



وكان “فرنك جاكو” قد مضى على عمله 10 دقائق في الحديقة تحت شمس حارقة، عندما أتى الرئيس دونالد، واضعًا ربطة عنقه الحمراء الشهيرة ليُلقي التحية عليه.



وكان الصبي منغمسًا بجدٍ في عمله لدرجة أنه لم يتوقف على الفور ليردَّ التحية، حيث واصل سيره من دون أن يلتفت إلى الرئيس.



ثم سلّم “فرنك” على ترامب الذي قال له إنه يقوم “بعمل مذهل”.



وتحقق لـ”فرانك” ما أراد بعد أن كتب رسالة إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام يطلب فيها السماح له بجزّ العشب في حديقة البيت الأبيض.