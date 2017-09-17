عاش مقدّم نشرة الأخبار على إذاعة الـ"بي بي سي نيوز" كابوساً بعد تعرّضه لموقف محرج مباشرة على الهواء.



فبعد عرض تقرير هامّ عن الدمار الذي خلّفه إعصار إيرما، تحيّر المذيع طوم دونكين أين يقف وإلى أيّ كاميرا ينظر، فكانت لحظة محرجة له.



لكنّه سرعان ما استدرك الأمر، وباشر بتقديم النشرة وكأنّ شيئاً لم يكن، وفق ما ذكر موقع "الاندبندنت".



لحسن حظّ طوم، وقع الحادث في تمام الساعة الثانية صباحاً أي إنّه لم يكن هناك الكثير من الناس يشاهدونه في المملكة المتحدة، أمّا في أميركا حيث كانت الساعة التاسعة مساءً، فشاهده معظم الناس.



ولسوء حظّه، كان مستخدم "تويتر" أندرو روبرتس مستيقظاً فخطف اللحظة على الفور، وسرعان ما انتشرت بشكل واسع على "تويتر". إلّا أنّ أندرو أشار إلى أنّ ما حصل لم يكن خطأ طوم واعتذر منه، ومع ذلك، لم يتوقف الناس عن السخرية منه.



من جهته، غرّد أندرو ساخراً: "اختر كاميرا، أيّ كاميرا!"، وأكمل معتذراً: "لم يكن هذا خطأ طوم. طلب إليه الوقوف في الزاوية الخطأ، ثم وجّه نحو الكاميرا الخطأ.



لكنّه استدرك الأمر بعد فوات الأوان حين كان مباشرة على الهواء. أعتذر منك طوم، لم أتوقّع أن ينتشر هذا الموقف بشكل واسع".