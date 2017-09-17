يواجه العديد صعوبات شديدة في البقاء ثابتين على أقدامهم أثناء التزلج على الجليد، ويحتاجون إلى فترات وتجارب عديدة لتعلم هذه المهارة الصعبة.



ولكن هناك رجلا نسف كل هذه الأعراف رأًسًا على عقب، عندما استطاع أن يتزلج على الجليد مستخدمًا يديه بمهارة ودقة يحسد عليهما.



حيث يظهر الرجل في الفيديو الذي نشرته الدايلي ميل مصحوبًا بموسيقى حماسية، وهو يضع يديه في أحذية التزلج المُثبتة مسبقًا بلوح التزلج بدلًا من قدميه، ومن ثم يدفع بجسده لأعلى واقفًا على يديه.



ومن ثم يبدأ المتزلج بالحركة بين منحدرات الجبل الثلجي صعودًا وهبوطًا لتظهر موهبته المثيرة للإعجاب، ثم يتوقف في لحظة واحدة عن التزلج ويظهر في الفيديو حاملًا ألواح التزلج المثبتة بيده ملوحًا للكاميرا ومبتعدًا.