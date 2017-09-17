أثناء الرحلات الجوية تحصل الكثير من المواقف المزعجة التي تُعكر مزاعجنا طوال الرحلة، وتعود الأسباب المطبات الهوائية في بعض الأحيان وأحياناً بسبب تصرفات بعض الركاب.



وفي هذا الإطار، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يُظهر موقف مزعج تعرضت له إحدى الراكبات وتدعى "جاسمين ماي" من ولاية نيفادا الأميركية بحسب موقع "ذا صن".



وبدت في الفيديو إحدى الراكبات وهي تمد أقدامها بشكل مزعج جداً إلى ذراع المقعد الذي أمامها حيث تجلس جاسمين.واللافت في هذا الفيديو أنه حقق عدد مشاهدات قياسية وصل بوقت قصير الى 16 مليون مشاهدة، بالإضافة الى عشرات الآلاف من التعليقات.



وعبّرت "جاسمين " من خلاله تعبيرات وجهها عن صدمتها من هذا التصرف المزعج والذي يدل على عدم الإحترام والإكتراث للغير.



وأجمعت التعليقات في الفيديو على استنكار تصرف الراكبة االمهين بحسب تعتبيرهم، كما تداول الكثير من المعلقين مواقف مزعجة مشابهة لحادث جاسمين خلال رحلاتهم على متن طائرة.