سيكون من الصعب جداً نسيان هذا العرض الذي قدّمته دار Ralph Lauren ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة. كونه أحد أجمل العروض التي تمّ تقديمها خلال هذا الأسبوع، ولأنه ترافق مع عرض 26 سيارة من أندر سيارات العالم التي تمّ تصنيعها بين عاميّ 1937 و2015، من ضمنها سيارة "بوغاتي" يبلغ سعرها حوالي 40 مليون دولار.



فقد قرر المصمم الأميركي رالف لورين أن يقيم عرض أزيائه في مرآب السيارات الخاص به، والذي يبعد حوالي ساعتين عن قلب المدينة.



وهو معروف أصلاً بشغفه بامتلاك السيارات النادرة، وبشعاره الذي يقول: "اهتمامي بالسيارات يشبه إلى حدّ كبير اهتمامي بالأزياء". مما يفسّر أن العديد من السيارات النادرة التي يمتلكها أوحت إليه بمجموعات كاملة من الأزياء والأكسسوارات.



جمع رالف لورين بين الأزياء النسائية والرجالية في هذه المجموعة التي قامت على مبدأ See Now,Buy Now مما جعل من تصاميمها متوفرة للبيع مباشرة بعد العرض. وقد افتُتحت بمجموعة من الأزياء النسائية والرجالية تمّ تنفيذها بقماش رماديّ ذات طابع ذكور بامتياز.



وقد تنوّعت التصاميم بين البدلات والأثواب العارية الكتفين مروراً بالجامبسوت العصري.



في القسم الثاني من المجموعة، ظهرت الأزياء النسائية والرجالية التي غلب عليها استعمال خامة الجلد. أما القسم الثالث من العرض فتميّز بإطلالات مستوحاة ألوانها من ألوان السيارات كالأحمر، والنيلي، والأسود، والأصفر. وقد تضمّن أثواباً لامعة ذات قصّات بسيطة.



أطلّت العارضة الشهيرة بيللا حديد خلال هذا العرض بثوب أحمر طويل فيما كان لزميلتها كيندال جينير إطلالة بثوب أميري اجتمع فيه ثنائي الأسود والأصفر. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.