يتوجه مراقبو الأعاصير، وهم طاقم مكلف بجمع بيانات عن الأعاصير يتبع القوات الجوية الأميركية، إلى المناطق التي يضربها الإعصار خوسيه لتقييمه، وذلك فيما تتجه العاصفة الأطلسية من الفئة الأولى إلى شمال شرقي الولايات المتحدة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إنه تم تخفيض مستوى «خوسيه» إلى عاصفة استوائية يوم الخميس ولكنه اكتسب قوة منذ ذلك الحين.

وبلغت سرعة الرياح القصوى للعاصفة التي تبعد 775 كيلومترا جنوبي كيب هاتيراس بولاية نورث كارولينا، 130 كيلومترا في الساعة.

ولم يصدر المركز الوطني للأعاصير أي تحذيرات امس الا ان تحذيرات تتعلق بالعواصف الاستوائية يمكن أن تصدر في وقت لاحق اليوم لجزء من ساحل نورث كارولينا بعد عودة مراقبي الإعصار بنتائج بحوثهم.