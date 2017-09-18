استغرب الكثير من الأمريكيين الطريقة الغريبة التي حيا بها رئيسهم دونالد ترامب زوجته الجميلة ميلانيا، بعدما قدمته بكل لطف خلال حفل رسمي، للاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس القوات الجوية الأمريكية .

فبعدما عبرت ميلانيا عن فائق سرورها لتقديم زوجها رئيس الولايات المتحدة، قام هذا الأخير بمصافحتها كما يفعل مع الرجال، وهو ما لم يتعوده الأمريكيون من رؤسائهم الذين يشكرون زوجاتهم عادة أمام الكاميرا بالقبل والأحضان.

وأكثر من ذلك طلب ترامب من ميلانيا الانصراف والعودة إلى مكانها، وعندما لم تمتثل كرر الطلب ودفعها في اتجاه مقعدها، وكأنها ستشوش على حضوره أمام الكاميرا كما قال أحد المدونين.

المتصفحون لم يتوقفوا عن الاستنكار والسخرية، فقالت مغردة إن حرارة الجو هي السبب، وقال آخر إن ترامب نسي من تكون ميلانيا واعتقد أنه يوقع عقدا.

و ذهب أحدهم أبعد من ذلك، عندما قال إن ميلانيا ترامب تظهر عليها كل أعراض متلازمة ستوكهولم، وهي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه بشكل من الأشكال.