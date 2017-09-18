في ظاهرة نادرة، فوجئ عدد من سكان موسكو بحيوان بري كبير الحجم ويطلق عليه إسم "عملاق الغابة"، يتجول في احد شوارع موسكو، ما أثار فزع المارة والسائقين .

والتقط مواطنون مشاهد للحيوان الذي يدعى كذلك "موظ" وهو حيوان بري ينتمي لـ (أحد أنواع الأيائل) في احد الشوارع شرق العاصمة الروسية، وعلق البعض قائلاً إن الحيوان كان يتجول دون مراعاة قواعد المرور في الطريق.

واستطاعت الشرطة الإلتفاف على الحيوان ومحاصرته وتقييده لاعادته الى الغابة، وفتحت تحقيقاً في الأمر لاكتشاف أسباب وصول هذا الحيوان الى شوارع موسكو.

والـ"موظ" هو حيوان هائل الحجم، أرجله الطويلة تمكنه من ردّ قطيع كامل من الذئاب.‏ يتعلم السباحة في غضون أيام من ولادته.‏ ويغوص في الماء الى عمق 6 أمتار تقريبا كي يتغذى على الاعشاب المائية. يبلغ طول رأسه وجسمه حوالي 3 أمتار، بينما يبلغ طول ذيله 17 سم، وارتفاع كتفه يبلغ 190 سم، وله عنق قوي وهو يألف العيش في الغابات والمستنقعات، ويستوطن في الأجزاء الشمالية لأوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.