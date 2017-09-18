أظهر مقطع فيديو فزع طفلة صغيرة، بعدما شاهدت أحد أقاربها وهو يرتدي قناعًا بشعًا، فاجأها به، وظلت تركض وهي تصرخ خوفًا، دون مراعاة من ذلك الشخص لنتيجة تصرفه.



وعلق خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية على المقطع ردا على تغريدة أرسلت إليه وحملت المقطع، أن كل شكل من أشكال الإساءة للطفل، يندرج تحت نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ومنها الإساءة النفسية للطفل وتعريضه لسوء التعامل.



وحظي المقطع من متداوليه بردود فعل متباينة حيث انتقد كثير منهم تصرف ذلك الشخص، وعدم وعيه بتأثير هذه المخاوف في نفوس الصغار، وأنه يجب أن يعاقب، فيما قلل آخرون مما حدث، مبررين بأن الجميع صغارا وكبارا يتعرضون لمثل هذه المواقف على مدى حياتهم.