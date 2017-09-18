لقي شخصان من المشاهدين حتفهما بعدما صدمتهما سيارة راليات خرجت عن الطريق، في سباق شوارع غربي الدنمارك يشارك به نحو 60 سيارة.



وقالت الشرطة الدنماركية في بيان، السبت، إن قائد السيارة يبلغ من العمر 73 عاما، فيما يبلغ مساعده من العمر 22 عاما، بالحادث الذي وقع في مدينة راندس، على بعد 210 شمال غربي كوبنهاغن.



وتوفى المتفرجان بعد فترة وجيزة من اصطدامها، وفقا لما ذكرته الشرطة، التي لم تقدم المزيد من التفاصيل، فيما ذكرت صحيفة "إكسترا بلاديت" أنه تم إلغاء بقية السباق الذى يستمر يوما واحدا.



وتم نقل السائق ومساعده إلى المستشفى، لكنهما لم يتعرضا لإصابات بجروح خطيرة.