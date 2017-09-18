يثير صديقان مصريان الاهتمام بمشروعهما الفريد لتحويل مخلفات الحياة اليومية إلى قطع فنية، استغل "ماجد يحيى" و "مصطفى محمد" موهبتهما الفنية في بدء مشروع صغير قبل عامين في مدينة الإسماعيلية الساحلية المصرية، ويستخدمان كل شيء من (قطع غيار السيارات وجنازير الدراجات والمعادن الخردة وحتى أنابيب المياه) في صنع تصميمات فنية يمكن أن يزين بها زبائنهما المنازل أو المكاتب.



وبدأ يحيى ومحمد بتجربة مواد مختلفة لتحديد مدى متانة المنتج النهائي حيث وعادة ما يجوبان المدينة بحثا عن المواد التي يستخدمانها، وقال "يحيى" الذي درس علم الاجتماع "تقوم الفكرة أساسا في محاولة كشف الجمال في الأشياء المهملة من حولنا سواء قطع تراثية أو قطع البيت، حاولنا فقط أن نكشف جمال الأشياء التي انقطعت عنها فكرة مواصلة الحياة"، وفق وكالة "رويترز".



ويحاول الشريكان كذلك توعية الناس بفكرة إعادة التدوير الأشياء التي كانوا سيتخلصون منها، ويقول محمد وهو خريج فنون جميلة إن "أي شيء يمكن أن يستخدم في التصميمات" وأضاف "هناك قطع فريدة ونادرة تصنع لمرة واحدة ولا تتكرر مثل القطع الأثرية التي أحولها لتحفة نادرة جدا".



ويقول يحيى ومحمد إنهما يرسلان منتجاتهما إلى العاصمة القاهرة حيث تباع في متاجر في مختلف أرجاء المدينة، وليس هناك أسعار ثابتة للمنتجات فالتسعير يعتمد على تكلفة المواد الأولية المستخدمة في التصميم إضافة إلى ساعات العمل فبعض الزبائن يتصلون بهما مباشرة ويطلبون تصميمات معينة أو يرسلون لهم قطعا قديمة يريدون تحويلها.



ويريد الصديقان من خلال هذا المشروع، نشر الوعي بفكرة تحويل أشياء غير مستخدمة إلى قطع فنية تفاعلية، ويقول يحيى "نحاول من خلال هذه الأعمال توصيل فكرة لأفراد المجتمع، اذا كانت قطع الخردة المختلفة تستطيع مواصلة حياتها وإعطاء معنى أخر لوجودها، فكذلك الشخص مهما مر بظروف صعبة يستطيع أن ينهض من جديد ويعيد بناء حياته والاستمرار فيها بمعنى مختلف".