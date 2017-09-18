توفيت أكبر المعمرين من البشر على وجه الأرض، وهي امرأة كانت قد ولدت قبل سنة من وفاة الملكة فيكتوريا في عام 1901، وقد رحلت عن 117 سنة في موطنها جامايكا هذا الأسبوع.



وولدت السيدة المعروفة باسم "العمة في" للأصدقاء والأقارب، في منطقة تريلاوني شمال غربي جامايكا، في 10 مارس 1900 وعاشت جل حياتها الطويلة هناك.



وفي 15 أبريل الماضي كانت السيدة "Violet" أي البنفسج، واسمها الكامل Violet Mosse Brown قد حصلت على الرقم القياسي لأطول عمر لإنسان في العالم.



وقد خلفت الإيطالية "إيما مورانو"، التي كانت آخر شخص امتدت حياته لثلاثة قرون من 1899 إلى 2017، وعاشت حياة غير عادية وطويلة اعتمدت فيها فقط على تناول البيض الخام كل يوم، ولم تتزوج طوال حياتها.



سر الحياة الطويلة



عندما احتفلت الجامايكية فيولينت بعيد ميلادها الـ 110، كانت قد قالت لصحيفة محلية: "حقا، حقا، عندما يسأل الناس ما الذي آكله وأشربه ما مكني أن أعيش لفترة طويلة، فإني أقول لهم إني آكل كل شيء باستثناء لحم الخنزير والدجاج، وأنا لا أشرب الخمر وبعض الأشياء الأخرى لا أتناولها".



وأضافت: "أنا في واقع الأمر في هذه السن الكبيرة جدا، لسبب بسيط أنني لا أشعر أنني كبرت، وأن عمري قد وصل 110 سنوات".



وإلى أن توفيت هذا الأسبوع فإن فيولينت، ظلت تعيش في أرض طفولتها، التي ولدت فيها مع مطلع القرن العشرين.



تكريم إليزابيث الثانية



وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد أرسلت لوحة تذكارية هدية للسيدة فيولينت، باعتبارها أصبحت أقدم مواطنة في دول الكومنولث، فضلاً عن ذلك أنها سجلت الرقم القياسي كآخر من زامن فترة الملكة فيكتوريا.



وفي حياتها المبكرة، اشتغلت فيولينت كعاملة زراعية تقوم على قطع قصب السكر، كما عملت خادمة نجت من العبودية فيما بعد، وفقاً لأسرتها.



بناء العمل الخاص



وعقب ذلك قامت بشراء ممتلكاتها الخاصة ومع مرور الوقت أصبح سيدة أعمال، وامتلكت مستودع الخبز الوحيد في المنطقة.



وقالت مرة في تصريح لصحيفة "جامايكا أوبزيرفر" إنها "تحب الأسماك ولحم الضأن، وأحيانا تحب تناول أقدام البقر (الكوارع)".



وإلى أن توفيت فقد حافظت على طقوسها الدينية، وظلت تثق في الخالق، وتقول إن الإيمان القوي ساعدها على الوصول إلى هذا العمر الطويل.