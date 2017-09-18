كانت دبة كوالا أسترالية محظوظة بأن نجت، إلا من خدوش بسيطة، بعد أن قامت برحلة مسافتها 16 كيلومترا محشورة في قنطرة إطار سيارة.

ولم يكن سائق السيارة ذات الدفع الرباعي يدرك أن معه راكب إضافي، حتى وصلا إلى مبتغاهما في ضواحي أديليد بأسترالية، ثم سمع بعض الصرخات غير المألوفة.

وعلى الفور بعد أن رأى الدبة الأسترالية من فصيلة الكوالا، اتصل بمنقذي الحيوانات الذين أزالوا العجلة وانتشلوا الدبة المفزوعة، لكنها كانت محظوظة.

وقالت عاملة الإنقاذ الحيوانات، جين بريستر: "كانت تصرخ قليلا، كانت مصدومة قليلا، بالتأكيد كانت في صدمة، لكني هرولت بها مباشرة إلى الطبيب البيطري".

وعانت الدبة من جروح سطحية وكانت مغطاة بالشحوم من تحت السيارة. وأطلق على الدبة الأسترالية اسم كيلي، على اسم إحدى العاملات في هيئة الإطفاء والتي أنقذتها.

وقال ديف جونيبر، من هيئة حريق العاصمة الأسترالية الجنوبية: "كيلي واحدة من أفضل العاملات في الهيئة وقادت فريق الإنقاذ في ذلك اليوم وكانت متحمسة جدا لتخرج بتلك النتيجة".

وبعد تنظيفها ومراقبتها لمدة أسبوع، أطلقت الدبة لتعود إلى الأدغال السبت.