أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب «تغريد» تسجيل مصور جرى تعديل محتواه يظهر فيه وهو يوجه ضربة بكرة غولف لغريمته الديموقراطية السابقة هيلاري كلينتون لتظهر وكأنها تتعثر أثناء صعودها على متن طائرة نتيجة الضربة.



واعتبر إعلاميون تحدثوا لشبكة «CNN» أن إعادة ترامب نشر التسجيل على حسابه على تويتر، أمر غير لائق ولا يحمل أي هدف سوى الضحك، وهو أمر لا يليق بالرئاسة.



وقال الاعلاميون، «انه أمر غير مألوف لذلك لا يمكننا أن نجد الكلمات المناسبة.. انه رئيس الولايات المتحدة».



ووصفت صحفية التغريدات التي اطلقها ترامب خلال نهاية الاسبوع بأنها «مجنونة وغير رئاسية» وتساءلت «ما الهدف منها انها من خارج جدوله وهي لا تتحدث عن مشكلة الهجرة مثلا».



يذكر أن كلينتون عادت للظهور العام مؤخرا على حساب ترامب على تويتر في الأيام القليلة الماضية بينما تروج في الفترة الحالية لكتابها «ماذا حدث؟»؟ الذي يدور حول حملتها لانتخابات الرئاسة العام الماضي، فيما استأنف ترامب حملة الهجوم التي بدأها أثناء الحملة على «هيلاري الفاسدة».