عندما ولد القط من النوع المبرقع، والمسمى Nutmeg «جوزة الطيب»، كانت مارغريت تاتشر لاتزال رئيسة وزراء بريطانيا، في حين كانت الملكة اليزابيث الثانية في عامها الثلاثين على العرش.

وعندما توشح بلقب القط الأكبر سنا في العالم، لم يكن لديه سوى ثلاثة أسنان بارزة سقطت لاحقا، لكن ذلك لم يفقده قوته.

وقال أصحاب القط وهما ليز وإيان فينلي، الذي ظل تحت رعايتهما لمدة 27 عاما: «إن سر الحياة الطويلة له، تناوله للتونة والكريمات والدجاج المشوي الساخن».

ولكن قبل أسابيع قليلة تدهورت صحته قبل وفاته في 29 أغسطس الماضي بسبب فشل القلب، حيث عبر كل من ليز وإيان عن حزنهما العميق لهذا الحدث المؤلم.

وقال الخباز المتقاعد إيان (67 سنة): «شعرنا بأن قلوبنا قد تمزقت على حد سواء، كما لو أننا فقدنا ابننا الصغير»، مضيفا: «لقد ذهب بسرعة لا تصدق».

وقد تعرفت ليز وزوجها إيان على القط «جوزة الطيب» في عام 1990 والذي كان يعيش قبلها حياة تشرد.. وعاش القط الجديد بجوار قطهما الآخر المسمى «توابل» الذي توفي في أوائل عام 2000.

وبقي القطان في المنزل، وقد قرر الزوجان اللذان لم يكن لديهما أطفال، اعتماد القطين كأولادهما في البيت. لم يكن لدى الزوجين أي فكرة أنهما أصحاب أقدم قط في العالم، إلى أن تحدثا مع طبيب بيطري من مركز الطب البيطري في ويستواي، وكان ذلك عن طريق الصدفة في سوبرماركت.

ويقول إيان: «لقد عاش حياة طويلة وجيدة، وكان مدللا لدرجة الفساد، وكنت أحب أن يقضي معنا وقتا أطول، ولكن ربما هذه أنانية، فقد وصل سنا معينا وكان ينبغي عليه أن يرتاح.. وفي الشهور الأخيرة أخذ وزنه في التناقص ولم يعد يرغب في الحياة». وكان القط سكوتر، وهو سيامي من مانسفيلد بولاية تكساس، قد دخل «سجل غينيس للأرقام القياسية العالمية»، كأكبر قط معمر في العالم، لكنه توفي في مايو الماضي عن 32 سنة.

ومتوسط عمر القط هو 15 سنة ـ فقط ـ في العادة، مما يعني أن «جوزة الطيب» قد تجاوز متوسط العمر المتوقع بأكثر من 100%.