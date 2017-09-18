يستعد كبار نجوم الشاشة الصغيرة للمشاركة في حفل توزيع جوائز «إيمي» التلفزيونية مع منافسة مفتوحة مع غياب مسلسلي «داون تاون آبي» و«غيم اوف ثرونز».

وكان مسلسل «غيم اوف ثرونز» الذي تبثه محطة «اتش بي او» حصد 12 جائزة العام الماضي وهو رقم قياسي، لكنه غير مخول الترشح هذه السنة لأن موسمه السابع أطلق في وقت متأخر بالنسبة إلى مهل الترشيح.

وباتت النتيجة مشرعة على كل الاحتمالات في فئة افضل مسلسل درامي وهي الأهم.

وثمة مسلسلات جديدة مثل «ويستوورلد» العلمي الخيالي (اتش بي او) و«هاندميدز تايل» (هولو) و«سترينجر ثينغز» (نتفليكس) قد تفرض نفسها على حساب مسلسلات مخضرمة مثل «هاوس اوف كاردز» التشويقي السياسي (نتفليكس) و«بيتر كال سول» (ايه ام سي).

ومن الوافدين الجدد في فئة افضل مسلسل درامي ايضا المسلسل التاريخي «ذي كروان» (نتفليكس) والقصة العائلية «ذيس إز آس»، وتتنافس هذه المسلسلات في فئات اخرى ايضا.