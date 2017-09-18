«الشاي والجبن» ثنائي عرفه المصريون من خلال تناول سندويتشات الجبنة جنبا إلى جنب مع كوب من الشاي على الإفطار أو كأكلة خفيفة على العشاء، لكن العالم في الآونة الأخيرة يعرف هذا الثنائي بشكل مختلف كمشروب جديد انطلق من آسيا إلى العالم.

هذا المشروب عبارة عن كوب من الشاي فوقه شبر من رغوة الجبن الدسمة، ويقدم الشاي بنكهات مختلفة مثل شاي الياسمين والأسود والماتشا والأولونج، وتعتمد فكرته على أن رغوة الجبن الدسمة تنتقص من الطعم المر للشاي.

وحسب موقع مترو البريطاني، فإن هذا المشروب الجديد انطلق من آسيا تحديدا من الصين وانتقل منها إلى الولايات المتحدة الأميركية وسط توقعات بأن ينتقل قريبا إلى بريطانيا التي تعتبر الشاي والجبن من المواد الغذائية ذات الشعبية الواسعة.