أوقفت الشرطة البافارية رجلا فى مدينة تراونريوت الألمانية رجلا يشتبه بقيامه بإطلاق النار في مطعم مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين اخرين بجراح خطيرة، وفقا لما ذكره مسؤول في الشرطة.

وقالت الشرطة "نحن في بداية التحقيق"، ورفض الكشف عن أسباب الحادث.

ووفقا للمعلومات الاولية فان القاتل جاء الى المطعم اليوم السبت فى حوالى الساعة 22.30 بالتوقيت المحلي وكان مسلحا وفتح النار وكانت النتيجة مقتل رجلين على الفور.

وقال متحدث باسم الشرطة ان امرأتين اصيبتا بجروح خطيرة ولكن حالتهما مستقرة.

وسمع سكان المنطقة بالقرب من المطعم الطلقات وقاموا باستدعاء الشرطة. وقد احتجز المشتبه به بالقرب من موقع الجريمة حيث جلبت إليها طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة.

ويقوم مكتب المدعي العام في ترونريوت والشرطة الجنائية بالتحقيق.