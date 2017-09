فاجأت النجمة الأمريكية، تايلور سويفت، جمهورها عند إطلاقها الفيديو كليب الجديد "Look What You Made Me Do" (أنظر إلى ماذا أجبرتني على فعله)، حيث بدت بإطلالة مخيفة مستوحاة من الزومبي، مقسمة جمهورها بين معجب بهذه الإطلالة الغريبة، ومستهجن لها كونها لا تليق بشخصيتها.

"أنظر إلى ماذا أجبرتني على فعله" ترجمت تايلور سويفت عنوان أغنيتها من خلال ظهورها في بداية الفيديو كليب وهي تخرج من القبر، مع لافتة كُتب عليها "هنا ترقد سمعة تايلور سويفت". وبعد تأديتها لدور الزومبي، جسّدت سويفت مجموعة متنوّعة من الشخصيات مثل سارقة مصارف، نجمة، قائدة فرقة روبوتات.

وحصد فيديو كليب الأغنية منذ إطلاقه 27 أغسطس (الماضي) عبر صفحتها على يوتيوب لغاية اليوم ما يقرب نصف مليار مشاهدة، وهذا رقم قياسي جديد للمغنية بالرغم من موجة الانتقادات المحيطة بإطلالاتها في الفيديو الكليب، وتوقيت إطلاقه بشكل يتزامن مع موعد إطلاق كليب المغنية الأمريكية كاتي بيري Swish Swish، حيث اتهم أحدهم نجمة البوب بمناورة منها ضد كاتي.

ويوصل الفيديو كليب رسالة كلمات الأغنية التي تشير إلى أنّ شخصية تايلور سويفت القديمة اختفت، وأنّ نسخة غامضة منها أخذت مكانها، على حسب أحد المعلقين. ومن أكثر التعليقات الواردة على الفيديو كليب الجديد من معجبيها "أفتقد تايلور القديمة".

يُذكر أنّ تايلور سويفت من المتوقّع أن تُطلق ألبومها الجديد في الأسواق في أكتوبر (تشرين الأول) وسيتضمّن أغنيات بالتعاون مع دريك وكيشا.