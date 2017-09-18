تصدر تطبيق مجهول يدعى "tbh" قائمة التطبيقات في متجر تطبيقات أبل "آب ستور"، وأصبح الأعلى تحميلاً بين الشباب خاصة، حيث يندرج ضمن تطبيقات "عدم الكشف عن الهوية" في التواصل مع الآخرين، ولكن بطريقة وأسلوب مختلفين كلياً.

وتعتبر "tbh" اختصار لـ "to be honest" وتعني "كن صادقاً" في التواصل مع الآخرين المجهولين، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين الاتصال مع أشخاص مجهولين ذات الاهتمام المشترك، عن طريق الأسئلة والأجوبة والمسابقات.

ويستهدف التطبيق طلاب المدارس، وبالأخص المرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث يضيف كل مستخدم أصدقاءه المسجلين بهاتفه، لكن تظل هويته مخفية عنهم.

ويتضمن التطبيق سلسلة من "استطلاعات الرأي"، تشمل عدة أسئلة لكنها "إيجابية" حول "من هو أفضل مخطط حفل في العالم؟" وفي حال اختيارك ضمن "استطلاع الرأي"، ستفوز بـ "أحجار كريمة"، يمكنك استخدامها لفتح المزيد من المزايا داخل التطبيق.

يعتبر التطبيق مختلف تماماً عن تطبيقات الدردشة مخفية الهوية، فمميزاته ومواصفاته ملفتة بعض الشيء، لكنها في نهاية المطاف استطاعت أن تستقطب المراهقين والشباب، حتى أصبح الأكثر تحميلاً في متجر أبل.