يرتب حيوان السنجاب طعامه بطريقة تشبه كثيرا تلك التي يستخدمها الإنسان، معتمدا على تصنيف الطعام طبقا لعوامل عدة، حسبما كشفت دراسة حديثة.

ويقسم السنجاب طعامه، وأغلبه من الحبوب والمكسرات، إلى فئات حسب نوعها وجودتها وتفضيله لها، مثل تقسيم الملفات على الكمبيوتر، وفقا للدراسة التي أعدتها جامعة كاليفورنيا.

وبإمكان السنجاب تخزين نحو 10 آلاف حبة وقطعة مكسرات في العام، يقسمها إلى فئات حسب نوعها وجودتها.

وقال ميكيل دلغادو قائد الدراسة: "هذا أول إثبات على خاصية تصنيف الطعام لدى حيوان يجمع غذاءه، ويرجح أيضا أن السناجب تستخدم استراتيجية مرنة لتخزين الطعام اعتمادا على طريقة الحصول عليه".

ويعتقد أن نظام التصنيف المتطور لدى السنجاب، يعزز قدرته على تذكر أماكن تخزين أطعمته المفضلة، ويساعده على حماية غنائمه من اللصوص.