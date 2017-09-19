حذرت الدكتورة سهام فياض "اختصاصية علاج طبيعي" من شرب الماء البارد؛ نظراً لتسببه في مقتل العصب الحائر، الذي يقوم بنقل سيطرة المخ على القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وسيطرة العصب الحائر على الجهاز الدوري تتمثل في السيطرة على نظام ضربات القلب، ونظام انقباض وارتخاء جدار الأوعية الدموية الرئيسية.



ويحدث القتل للعصب الحائر عندما يصل إليه تنبيهٌ عنيف، يتمثل في الماء البارد الذي يلقى في الجوف دفعة واحدة، وتلك التنبيهات الشديدة للعصب تؤدي إلى تنبيه القلب، مما يتسبب في توقفه عن العمل في بعض الأوقات، وتوقف القلب يفضي إلى الموت المفاجئ على الفور.



وقد أطلق العلماء على التنبيه الشديد للعصب الحائر مصطلح "neurotic prohibition"، وهو ما يمكن ترجمته إلى "النهي العصبي"، وحذر العلماء من هذا التنبيه لتسببه في الوفاة المفاجئة، فالإنسان عندما يشعر بالحر الشديد، فإن جسمه يشبه إلى حد كبير الآلة، وحالة العطش هذه تشبه وصول الآلة إلى درجة جهد عالٍ وسخونة شديدة، وهذه الآلة وهي في تلك الحالة لو تم صب المياه عليها تحدث لها تشققات، وهذا بعينه ما يحدث لجسم الإنسان، لذا يجب شرب الماء في وضع الجلوس وعلى ثلاث دفعات، فالدفعة الأولى من المياه تعمل على إنذار الجسم لتعطيه تنبيهاً بأن الماء قادم ليستعد، لذا ننصح بشرب الماء المعتدل الحرارة "ليس بارداً" للحفاظ على صحة الجسم، وخاصة الكبد والمعدة والقلب؛ حتى لا يحدث توقف مفاجئ للقلب.



كما أن شرب المياه في وضع الجلوس يمكن الجسم من التخلص من جميع الترسبات الضارة، ومنها: الترسبات التي تُسبب حصوات الكلى، فالشرب على ثلاث دفعات يمنح الجسم القدرة على الحصول على الأكسجين بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى قيام الجسم بفرز الأنسولين، ليصل إلى جميع خلايا الجسم، وللأنسولين فوائد جمة للجسم، منها: حماية الجسم من الإصابة بالسُكري.