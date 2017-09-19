دخلت سيدة صينية موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية بطول رموشها الغريب.



حيث تمكنت "You Jianxia" من تحقيق رقم قياسي كأطول رموش في العالم، لتدخل موسوعة غينيس لعام 2018، وبلغ طول رموشها 12.4 سنتيمتر في حالة استثنائية ونادرة جداً، بحسب "الوكالات".



وتفوَّقت السيدة الصينية بذلك على الأوكراني فاليري سماغلي، الذي يبلغ من العمر 58 عاماً، ويشتهر بكونه صاحب أطول رموش في العالم، "تصل إلى 3 سنتيمترات"، ويتناول نوعاً خاصاً من الغذاء لإطالة رموشه، يحتفظ به سراً لنفسه، لأنه يعتقد بأنه سيحقق ثروة إذا ما أخبر عنه النساء.