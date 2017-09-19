رفضت سيدة، أشرف الأطباء على ولادتها في مستشفى أوديني بإيطاليا، قطع "حبل السرة" الذي يربطها بطفلها، وأصرت على الاحتفاظ به.



واحتار الأطباء في كيفية التعامل مع الأم، التي أخذت تهددهم باللجوء إلى القضاء في حالة إقدامهم على قطع "حبل السرة"، لاقتناعها بأنه يُقطع تلقائياً بعد مرور مدة معينة.



وأمام تشبث الأم بموقفها لم يجد الأطباء حلاً سوى استشارة القضاء بالاتصال بالمحكمة وإطلاع القاضي على القصة، خاصة أن الحالة الصحية للجنين بدأت تتراجع، ورخَّص القاضي لأفراد الفريق الطبي القيام بعملهم، وقطع "حبل السرة" حتى لو رفضت الأم ذلك، وهو ما فعلوه، بحسب "الوكالات".



وكشف رئيس محكمة مدينة أوديني، الذي سرَّب الواقعة لوسائل الإعلام، أن مهمة الأطباء دقيقة لأنها ترتبط بإنقاذ حياة بشرية، لذا يجب حمايتهم وتركهم يعملون في ظروف هادئة، وعدم تسليط سيف القضاء عليهم.