لقي فيديو قاس لطفل دفن حتى رقبته في الرمال موجة من الغضب يوم الأحد من قبل عدد من المغردين السعوديين على تويتر.



وفي حين رجح أن يكون الطفل سعودياً، والوالد هو من صوره، تتالت ردود الأفعال واصفة الفعل بالـ "الجريمة"، وإن أتى على سبيل المزاح.



وقد تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، على حسابه على تويتر ليل الأحد، مع مقطع الفيديو المتداول، مؤكداً أن ما تعرض له الطفل يعتبر نوعاً من الإيذاء، والقائم به يعتبر مُعنفاً.



وكتب أبا الخيل: ما يتعرض له الطفل يعد إيذاء، ومن قام بمثل هذا الفعل يعتبر معنفاً ومسيئاً للطفل وفق نظام الحماية من الإيذاء.



وكان الاستشاري في أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أكد في وقت سابق بعد أن شارك الفيديو على حسابه أن الدفن في الرمال لا يعالج الشحنات الكهربائية بالقلب أو الدماغ، ولا يعالج تأخر الطفل في المشي، لافتاً إلى أن ذلك قد يكون سبباً في القضاء عليه لضغطه على القفص الصدري.



وكان الفيديو الذي تم تداوله الأحد أظهر الطفل المسكين الذي بدا من خلال تقاسيم وجهه أنه لا يتعدى السنتين ربما أو أقل، وهو يبكي تحت وطأة فظاعة الموقف الذي وضع فيه، حين قام أحد الأشخاص الذي رجح أن يكون والده، بدفنه في الرمال بشكل كامل عدا رأسه، ليبدأ بعدها بتصويره ضاحكاً وساخراً من بكاء الرضيع.