شرعت الدائرة الجنائية بمحكمة الشارقة الابتدائية محاكمة طيار شاب من جنسية دولة عربية اتهمته النيابة العامة باستدراج امرأة من الجنسية الآسيوية واغتصابها.



النيابة العامة وجهت للمتهم «ط» تهمة الاغتصاب والاعتداء وشرب الخمر وهو مسلم بالغ عاقل، وأوردت في أمر الإحالة أن المتهم وهو شاب عربي الجنسية يبلغ من العمر 34 عاماً واقع المجني عليها وهي آسيوية الجنسية بالإكراه بأن قام باستدراجها إلى مكان سكنه وأغلق عليها الباب وأدخلها إلى إحدى الغرف وواقعها مواقعة الأزواج دون رضاها، فيما أظهرت الإفادة التي قدمتها المجني عليها للنيابة أنها تعرفت على المتهم في نادٍ ليلي وأنه أخبرها بأنه طيار وظهر كشخصية محترمة وعرض عليها إيصالها إلى مقر سكنها في دبي برفقة صديقه الذي كان بصحبته، وعليه وافقت ولكنها تفاجأت بوصولهم إلى الشارقة، حيث أنزلهم صديقه أمام بناية، وقام المتهم بانتزاع هاتفها وعندما ركضت خلفه لأخذه قال لها سأعطيك إياه داخل الشقة وعند دخولهم أغلق الباب واغتصبها بعد أن صفعها على وجهها، مشيرة إلى أنها غافلته وتسللت إلى، الخارج حيث استنجدت بامرأة في الطابق الذي يعلوها تصادف وقوفها هناك وأشارت عليها بإبلاغ الشرطة.