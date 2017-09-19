ذكرت وسائل اعلام إيطالية محلية أن طفلة عمرها عام واحد لقيت حتفها بعد أن هاجمها كلبين من فصيلة بيتبول شمالي ايطاليا.



وذكرت وكالة انباء "انسا" الإيطالية أن الطفلة، ابنة سيدة ايطالية ورجل ألباني، كانت في رعاية جدها في المنزل في فليرو وقت وقوع الهجوم.



وكان جدها قد تركها دون مراقبة لفترة قصيرة عندما وقع الهجوم. وقالت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" المحلية إن الطفلة تعرضت للعض عندما حاولت اللعب مع الكلبين.



وعندما وصلت شرطة كارابينيري إلى المنزل، ظل الكلبان يتصرفان بحالة عدوانية بحيث كان لا بد من قتلهما.



كما تم نقل الجد الى مستشفى بعد إصابته بجروح لكنه لم يكن في خطر يهدد حياته.