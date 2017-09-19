يعطي هذا التصنيف فكرة عن الأماكن الأفضل لتسوية الإقامة الدائمة فيها. وقام متخصص في تقديم خدمات الغسيل والتنظيف الجاف "زيبجيت" بنشر قائمة تضم 150 مدينة حول العالم، وتوزيعها وفقا لمستوى التوتر الذي يواجهه سكانها.



ووفقا لصحيفة "لي ماتين"، أخذت المدن التالية المراكز الثلاثة الأولى: شتوتغارت (ألمانيا) ولوكسمبورغ (لوكسمبورغ) وهانوفر(ألمانيا).



من هنا، وفقا للتصنيف، فسكان هذه المدن أقل عرضة للإجهاد. وحصلت عاصمة سويسرا، برن، على المركز الرابع. وقد احتلت مدينتا زيورخ وجنيف السويسريتين المركزين الحادي عشر والثامن والثلاثين.



وقامت الشركة بهذا التصنيف من خلال فحص العوامل الرئيسية المرتبطة بالإجهاد، مثل معدل البطالة، والدين للفرد، والازدحام المروري، والنقل العام، والأمن، والتلوث، والكثافة السكانية.



كما تم النظر في العوامل الطبيعية مثل قلة ضوء الشمس، الذي يرتبط بسوء الصحة.



وتم قياس التوتر في كل مدينة بمعدل من 1 إلى 10.



وعلى الجانب الآخر من القائمة، كانت المدن ذات أعلى مستويات التوتر هي بغداد وكابول ولاغوس.



وحصلت لندن على المركز الـ 70 من التصنيف، وحصلت باريس على المركز الـ78.



واعتبرت سانت بطرسبرغ حسب التصنيف مدينة أقل إرهاقا في روسيا من موسكو.



حصلت المدينة على مركز 79 والعاصمة الروسية على المركز 124.



وحصلت بروكسل على مركز 120 بسبب الكثافة السكانية والتلوث والبطالة.