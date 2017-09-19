ولادة الطفل الأول من أكبر التجارب الحياتية التي تغيّر الإنسان، وخاصة الأم. يجلب الطفل متعة وفرحة للأسرة، ويقوّي الرابطة الأسرية.



وتوجد الكثير من المعلومات التي تغطي جوانب عديدة من الاستعدادت لولادة الطفل، والتغيرات التي تتلو خروجه إلى النور. إليك أهم الاستعدادات للمولود الأول:



التحضير: القلق نتيجة التجربة الأول أمر طبيعي، لكن يمكنك استغلال أشهر الحمل في التحضير. وتأتي سلامة الطفل على رأس قائمة الأولويات، لذلك ينبغي أن يستعد الأبوان بجمع المعلومات عن سلامة ورعاية الطفل، والمخاطر والحوادث التي تنبغي حمايته منها، وحقيبة الإسعافات الأولية المناسبة لهذه المرحلة.



ومن الضروري وجود ترمومتر، وألعاب من القماش أو ما شابه يستخدمها الطفل كعضّاضة للتسنين، وقطع مناسبة من القطن لتدليك جسم الطفل بمرطب الجلد، إلى جانب منتجات العناية بالجسم الخاصة بالطفل مثل الشامبو والمرطّب، وأدوات تنظيف الأنف.



الأساسيات: تجهيز الملابس والأغطية ومعرفة المعلومات الأساسية عن مقاسات الأطفال الرضع، وأفضل أنواع الحفاضات ومقاساتها. مثل هذه الأمور من الأساسيات التي ينبغي على الزوجين التعرّف عليها لأنها تعزّز الثقة بالنفس في الأيام الأولى بعد ولادة الطفل.



غرفة النوم: يحتاج الصغير إلى فراش سطحه قاس أو غير ليّن، وأن تكون حواف السرير آمنة كي لا يسقط منه، على أن يتم وضع سرير الطفل بالقرب من الأبوين لمدة 6 أشهر على الأقل.



وفي غرفته، يحتاج الطفل إلى ستائر إضافية معتمة لتساعد على إظلام الغرفة وقت الحاجة، وبالتالي ضبط ساعة الطفل البيولوجية، أو توفير الهدوء المطلوب.



هناك أيضاً مصدر للموسيقى الهادئة التي تساعد على تهيئة الطفل للنوم، وتبعد الأصوات القادمة من الخارج والتي قد تسبب قلقاً للصغير.



أما الإضاءة فتتطلب تعديلاً هي الأخر في غرفة نوم الطفل، ليتم التحكّم في درجتها، وتعديلها حسب ما يتطلّب الموقف. ومن الضروري فرش أرضية غرفة الطفل بسجاد مناسب للحبو واللعب على الأرض.



كما تتضمن التحضيرات الأساسية توفير أماكن لتخزين ملابس واحتياجات الطفل، والتي تتضمن خزيناً من الحفاضات، إلى جانب حاوية كافية للألعاب.



وبالطبع على الأبوين الاستفسار جيداً عن التطعيمات والتحصينات قبل مغادرة مستشفى الولادة إلى البيت. ولا ينبغي التدخين بالقرب من الصغير.