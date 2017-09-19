تخلل حفل توزيع جوائز إيمي دعابات سياسية وكلمات موجهة فيما انتقد مقدم الحفل ستيفن كولبير الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسجل المتحدث السابق باسم الرئيس شون سبايسر حضورا مفاجئا.

وعقب تسلمه جائزة إيمي لأفضل ممثل مساعد في دور كوميدي لتقليده ترامب بسلسلة فقرات ساخرة في برنامج «ساترداي نايت لايف» بقناة «إن.بي.سي» التلفزيونية قال أليك بالدوين «أعتقد أنه علي القول، أخيرا سيدي الرئيس، هذه جائزة إيمي لك».

وتسبب عدم فوز ترامب بأي من جوائز إيمي طوال الفترة التي قدم فيها برنامجي «ذا أبرينتس» و«ذا سيلبرتي أبرينتس» على قناة «إن.بي.سي» التلفزيونية في غصة بحلق رجل الأعمال الذي أصبح رئيسا الآن.

وافتتح كولبير حفل إيمي الأحد بفقرة موسيقية تناولت التغير المناخي ووسائل الإعلام الإخبارية كما تضمنت ظهور جوليا لويس-دريفوس مرتدية ملابس شخصية الرئيسة سيلينا ماير التي تظهر بمسلسل «فيب» وهي تغني «تخيل لو أن رئيسك ليس محبوبا من النازيين».

ولاحقا سخر كولبير من ترامب واصفا إياه «أكبر نجم تلفزيوني بالعام الماضي» وانتقد أكاديمية التلفزيون لعدم منح ترامب جائزة إيمي من قبل.

وقال مازحا «لماذا لم تمنحوه جائزة إيمي؟ إذا فاز بإيمي أراهن أنه لم يكن ليترشح للرئاسة».

ولم يسلم الرئيس من تعليقات معظم من صعدوا إلى المسرح لتسلم جوائز إيمي.

وقال دونالد جلوفر الذي فاز بجائزتين إحداهما جائزة إيمي لأفضل ممثل كوميدي عن دوره في برنامج «أتلانتا» بقناة اف.اكس التلفزيونية «أريد أن أشكر ترامب لجعله ذوي البشرة السمراء على رأس قائمة المضطهدين.. هو السبب في وجودي هنا على المسرح».

وصعد المتحدث السابق باسم البيت الأبيض شون سبايسر إلى المسرح وهو يدفع أمامه منصة تحدّث متنقلة مفاجئا الجمهور الذي ضم نجوما من بينهم ميليسا مكارثي التي فازت بجائزة إيمي لضيف الشرف عن تقمصها شخصيته في برنامج «ساترداي نايت لايف» بقناة «إن.بي.سي» التلفزيونية.

وقال سبايسر بينما كان يشير بإصبعه إلى كولبير «سيكون هذا بالتأكيد أكثر حفل إيمي يتابعه الجمهور على المستويين الشخصي والعالمي»

.وبرز اسم سبايسر في يناير كأول متحدث باسم ترامب بعد أن وبخ الصحافيين واتهمهم بالتقليل من حجم الحشود في يوم تنصيب الرئيس الجديد. وغادر البيت الأبيض هذا الصيف.

قائمة الفائزين الرئيسيين

فيما يلي قائمة بالفائزين في الفئات الرئيسية خلال الحفل التاسع والستين لجوائز «إيمي» التلفزيونية التي وزعت مساء الاحد في لوس انجيليس:

٭ أفضل مسلسل درامي: «ذي هاندمايدز تايل» (هولو).

٭ أفضل مسلسل كوميدي: «فيب» (إتش بي او).

٭ أفضل مسلسل قصير: «بيغ ليتل لايز» (إتش بي او).

٭ أفضل ممثل في مسلسل درامي: ستيرلينغ براون في «ذيس إز آس» (ان بي سي).

٭ أفضل ممثلة في مسلسل درامي: اليزابيث موس في «ذي هاندمايدز تايل» (هولو).

٭ أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: دونالد غلوفير في «اتلانتا» (اف اكس).

٭ أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: جوليا لويس-درايفوس في «فيب» (إتش بي او).

٭ أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني او مسلسل قصير: ريز احمد «ذي نايت اوف» (إتش بي او).

٭ أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني او مسلسل قصير: نيكول كيدمان في «بيغ ليتل لايز» (إتش بي او).

٭ أفضل فيلم تلفزيوني: «بلاك ميرور سان جونيبيرو» (نتفليكس).