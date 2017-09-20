كشف وزير الآثار المصري الأسبق د. زاهي حواس، عن طرده للمغنية الأمريكية بيونسيه، من أمام أبو الهول أثناء زيارتها لمصر في عام 2009.

وقال خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية المصرية إيمان الحصري: «إن بيونسيه، جاءت متأخرة عن الموعد لما يقرب من ساعتين، ولم أعاتبها عن ذلك، وأثناء التقاطي معها عددا من الصور من خلال المصور الخاص بي، فوجئت بالحارس الشخصي لها يستولى على الكاميرا ويلقي بها في الأرض، فقلت له: أنت عملت تصرف بشع ، وده مش من حقك وطردتهما من أمام أبو الهول».

وكانت المغنية الأمريكية بيونسيه نولز زارت أهرامات الجيزة في عام 2009، مرتدية ملابس الملكة كليوباترا، ضمن جولتها I am Sasha Fierce.