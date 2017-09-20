تمكنت وزارة الداخلية الإماراتية من تفكيك شبكات إقليمية لتهريب المخدرات، من خلال خطط مدروسة بالتعاون مع أجهزة أمنية عربية شقيقة.



وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإمارات بمشاركة نظيرتها الأردنية، مايو الماضي، 150 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر، وقبضت على متهمين خليجيين في إمارة أبوظبي.



كما تمكنت المكافحة الاتحادية بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات بشرطة ابوظبي، بعد إعدادها كمينا محكما من ضبط شخص عربي الجنسية بحوزته 424.2 ألف قرص من مخدر الكبتاجون مخبأة بمقر إقامته بإمارة أبوظبي.



ونجحت المكافحة الاتحادية، بالاشتراك مع مديرية مكافحة المخدرات بالمملكة، في ضبط 2.02 مليون قرص من مخدر الكبتاجون في إمارة القيوين كانت مخبأة في سيارة ذات دفع رباعي، والقبض على ٤ متهمين يحملون جنسية خليجية خططوا لتهريبها إلى السعودية.



واستدلت المكافحة الاتحادية بعد متابعة سرية استمرت لمدة 3 أشهر على المتورطين في جلب وتهريب تلك الكميات إلى الإمارات مخبأة في شتلات زراعية حية، حيث تم القبض عليهم في إمارة رأس الخيمة وبحوزتهم 4.2 مليون قرص من الكبتاجون.



وبناء على معلومات المكافحة الاتحادية تم القبض على 5 متهمين من جنسية خليجية وآسيوية في إمارة دبي وضبط كمية من مخدر الكبتاجون تُقدر بعدد 353 ألف قرص.



وتم إحباط عملية لتهريب الكبتاجون بواسطة سفينة قادمة من إحدى الدول الآسيوية عبر أحد موانئ الدولة، وتم ضبط كمية أخرى كانت مخبأة في المركبة وبعضها في السقف المعلق بمقر السكن الخاص بالتاجر، بلغت إجمالياً 777.2 ألف قرص من الكبتاجون.