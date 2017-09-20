تحول أحد الشوارع في ولاية لويزيانا الأمريكية إلى ما يشبه مشهد من فيلم رعب، بعد تسرب الدماء من دار للجنازات، بعد ظهر يوم الخميس الماضي.



وتظهر الصور المرعبة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، سائلاً أحمر اللون في شارع خلفي خارج دار غرينوكز للجنازات بمدينة باكون روج. ويقول المسؤولون إن الدم الممزوج بمادة الفورمالدهيد تسرب من خزان يقع خلف المبنى، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.



واستغرق التسرب نحو 20 دقيقة، لكن السائل الأحمر لم يجد طريقه إلى نظام الصرف الصحي في المدينة، وفقاً لتقارير عديدة.



وقال آدم سميث، مدير دائرة الخدمات البيئية في المدينة "أرسلنا مفتشين من دائرة الصرف الصحي، بالإضافة إلى خبراء البيئة لإلقاء نظرة على التسريب. وتبين أن الأمر لا يتعلق بمشكلة في الصرف الصحي، إنما هو ناتج عن مشكلة في ملكية خاصة".



ونوه سميث إلى أن الأولوية الآن هي حصول دار الجنازات، على التصاريح اللازمة لعمليها، بعد تغيير الإدارة، لكن من غير الواضح، إذا كانت المنشأة، ستتعرض للعقوبات نتيجة الحادث.



واعتذرت دار الجنازات في وقت لاحق عن الحادثة، وقال متحدث باسمها للصحيفة "نعتذر عن أي إزعاج تسببنا به للسكان.



وحالما لاحظنا التسريب، سارعنا إلى إيقافه، إضافة إلى تنظيف المنطقة المتضررة".