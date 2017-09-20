ثبت لدى المحققين وجود شبهة جنائية في الحادثة عقب معاينة الجثة ليتوسع التحقيق ويعترف الأب بأنه صعق الطفل بقصد تأديبه.



أنهى مواطن أردني حياة ابنه الحدث (14 عاماً) صعقًا بالكهرباء جنوبي العاصمة الأردنية عمان.

رغبة الأب بتأديب فلذة كبده “صعقًا بالكهرباء” لم تنجح هذه المرة في ردع الطفل فتركته جثة هامدة لتكشف زيف ادعاءات الأب بأن الكهرباءصعقته أثناء اللعب.

وأكد مصدر أمني لوسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين “أن الطفل أسعف لأحد المستشفيات الحكومية القريبة قبل يومين، إلا أنه توفي وبسؤال الأب أكد أن الطفل تعرض لصعقة كهربائية خلال اللعب؛ ما تسبب بوفاته”.

وعقب معاينة الجثة، ثبت لدى المحققين وجود شبهة جنائية في الحادثة، ليتوسع التحقيق ويعترف الأب بأنه صعق الطفل بقصد تأديبه، كما يفعل عادةً إلا أن جسد الصغير لم يحتمل العذاب هذه المرة .

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق مع الأب الجاني، وتم تحويل القضية للمدعي العام المختص لكشف ملابسات الجريمة والسير في الإجراءات القضائية حسب الأصول.