أدانت محكمة ألمانية ثلاثة أشخاص بتهمة "التقاعس عن تقديم المساعدة" بعد أن تجاهلوا مسن تعرض للانهيار وسقط بشكل عنيف على الأرض مغشياً عليه داخل أحد الفروع المصرفية، وفرضت عليهم غرامة مالية.



وقالت محكمة كارل-بيتر فيتنبرغ الابتدائية في مدينة إيسن غربي ألمانيا، إنهم لم يكترثوا بحالة الرجل ولم يرغب أحدهم في تقديم المساعدة. وطالب الدفاع ببراءة المتهمين المرأة (39 عاماً) والرجلين الآخرين (55 عاماً و61 عاماً)، وقال المتهمون الثلاثة إنهم اعتقدوا أن الرجل (83 عاماً) الراقد في منتصف القاعة، مشرد نائم، وأعربوا عن أسفهم على سلوكهم وقال أكبر المتهمين سناً "بالفعل، يؤسفني ذلك جداً جداً".



استئناف الحكم



من جانبه قال شرطي، كان قد جرى استدعاؤه وزميلة له إلى المصرف: "كان واضحاً بالنسبة لنا أن الموضوع لا يتعلق بمشرد، وقضت المحكمة بتغريم المرأة 3600 يورو، وأكبر المتهمين سناً بـ 2800 يورو والمتهم الثالث بـ2400 يورو. وأعلن محاميان بعد المحاكمة اعتزامهما الاستئناف على الحكم.



يذكر أن كاميرا مراقبة وثقت الواقعة التي حدثت في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وظهر في الفيديو أن أربعة عملاء للبنك بدوا غير مكترثين بالرجل المسن الذي سقط بشكل عنيف على الأرض مغشياً عليه، فيما قدم بعد ذلك شخص خامس وأبلغ الشرطة.



تجدر الإشارة إلى أن الرجل لم يسترد وعيه بعد الواقعة ومات في أعقاب ذلك بأسبوع، وقال طبيب شرعي إن تدخل طبيب طوارئ بصورة أسرع لم يكن ضرورياً لإبقاء الرجل على قيد الحياة. وقالت المرأة في المحكمة إنها كثيراً ما تعرضت لمضايقات من المشردين، ووصفت تصرفها قائلة "أنا ببساطة أدخل إلى البنك وأنجز أشيائي ثم أذهب"، أما أكبر المتهمين سناً، فقال إنه كان خاطب رجلاً في موقف كهذا وتعرض بعد ذلك للسباب.



كان الرجل الطاعن في السن سقط لأسباب غير معروفة طبياً، ثلاث مرات في غضون دقائق قليلة، ووقع على رأسه ما أصابه بارتجاج في المخ وغيبوبة أدت إلى وفاته حسب الطبيب الشرعي، وعندما وصلت الشرطة كان الرجل لا يزال قادراً على التعريف بنفسه. وجرت أمس محاكمة الأشخاص الثلاثة، فيما خصصت المحكمة جلسة خاصة للمتهم الرابع بسبب حالته الصحية.