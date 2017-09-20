لفتت الممثلة الأسترالية الحسناء نيكول كيدمان الأنظار خلال حفل توزيع جوائز “إيمي”، بعد فوزها بلقب أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “Big Little Lies”.



وانهمرت دموع الفنانة التي تبلغ من العمر 50 عاماً، بعد حصولها على الجائزة، وفي حديث عاطفي للغاية أهدت نيكول كيدمان الجائزة إلى زوجها كيث إربان وابنتيها صنداي روز البالغة 9 أعوام وفيث مارغريت البالغة 7 أعوام، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وفي واقعة غريبة تجاهلت كيدمان، ذكر ابنها كونور كروز وابنتها إزابيلا جاين كروز وهما أطفالها بالتبني، اللذان تبنتهما هي وزوجها السابق توم كروز أثناء فترة زواجهما بين السنوات 1990 حتى 2001.



وخلال حديثها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز “إيمي” قالت الفنانة الأسترالية: “أمتلك ملكتين صغيرتين وهم ابنتاي صنداي وفيث بالإضافة إلى زوجي العزيز كيث إربان، وبالتأكيد يعود الفضل لهم في حصولي على هذه الجائزة”.



وأضافت: “أعلم مدى التأثير النفسي المؤلم الذي يسيطر على بناتي بسبب انشغالي الدائم عنهما، وأتمنى أن يضعا تلك الجائزة في حجرتهما لكى يعلما ما يمنعني عن مزوالة مهام الأمومة تجاههما ففي بعض الأحيان يجب أن يعلم الأطفال أهمية رسالة الفن التي تعوق الأم عن ممارسة دورها داخل جدران المنزل”.



وفي ختام مراسم الحفل تلقت الفنانة الأسترالية، نقدًا لاذعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تجاهل ذكر أولادها بالتبني وهو الذي اعتبر موقفاً لا إنسانياً مها تجاه أولادها بالتبني.