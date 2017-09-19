إذا كنت لا تستطيع الابتعاد عن هاتفك الذكي، فسيتأثر عملك في النهاية، بحسب دراسة جديدة.

وتحدث كريستيان مونتاج، أستاذ علم النفس في جامعة أولم بألمانيا، عن علاقة تراجع الإنتاجية بالاعتماد على الهواتف الذكية، حيث أشار إلى أنه "لا يمكن للعقل البشري سوى أن يتشتت جراء الرنات المتواصلة للإشعارات الجديدة الواردة"، لافتا إلى أن "الأشخاص مدمني هواتفهم الذكية أكثر تأثرا، ويتأثر إنتاجهم سلبا جراء الخوف المستمر من أن يفوتهم شيئا على الهاتف الذكي حيث تبقى أعينهم مثبتة عليه".

ويؤكد مونتاج أن استخدام الهاتف بتعقل يؤدي إلى زيادة الإنتاجية،مشيرا إلى أن الاجراء الوحيد المفيد لدى مدمني الهواتف الذكية هو وضعه بعيدا عن مجال الصر، سواء كان ذلك في درج المكتب أو في الحقيبة.