قالت تقارير إعلامية، إن 4 سائحات أميركيات تعرضن لهجوم بسائل حارق على وجههم، في محطة قطارات مارسيليا، جنوبي فرنسا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن تقارير فرنسية محلية، إن السائحات في بداية العشرينات من العمر.

وقال مكتب المدعي العام الفرنسي إنه تم اعتقال امرأة عقب الهجوم الذي تم بواسطة رذاذ مادة حمض الهيدروكلوريك.

وقالت الشرطة الفرنسية، في وقت لاحق، إنه تم علاج اثنتين من النساء من حروق في الوجه بأحد المستشفيات.

وكانت السائحات في طريقهن إلى باريس، حين تعرضن للهجوم الذي قالت الشرطة إنها لا تعتقد أنه يتعلق بالإرهاب.

وجرى اعتقال المهاجمة، وهي في الأربعينات من العمر، في موقع حدوث الهجوم.

وقال مسؤول في الشرطة إن المحققين استبعدوا في الوقت الحالي وجود دافع إرهابي وراء الهجوم، وإنهم يعتقدون أن المهاجمة ربما تعاني من اضطراب عقلي.