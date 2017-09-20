اكتظت شوارع نيويورك بالمواطنين الأمريكان خلال مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، خلال توجهه إلى مقر الأمم المتحده لإلقاء كلمته .



وتسبب موكب ترامب البالغ حجمه 48 سيارة وعشرات الدرجات البخارية في اغلاق الشوارع المحيطة بمقر الامم المتحدة وحالة من الشلل المروري لمدة ساعة كاملة .



وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، افتتح أمس الاثنين، أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة فى نيويورك، وثمن الرئيس الأمريكى، خلال كلمته، جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الخاصة بالقضاء على البيروقراطية بالمنطقة الدولية، موضحًا أن الأمم المتحدة لم تحقق أهدافها بسبب سوء الإدارة.