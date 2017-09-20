بعد بلوغه الـ 82 من العمر، حقق البوسني سباسوي فاسيليتش ما وصفه بأنه «أكبر أحلامه» بالقفز بالمظلة من ارتفاع 300 آلاف متر.

وقفز فاسيليتش برفقة مدربه راده تشايتش من إحدى الطائرات على ارتفاع 3 آلاف متر، فوق مدينة بريدور شمالي البوسنة والهرسك.

وعقب نجاح القفزة، أعرب فاسيليتش في حديث لـ «الأناضول» عن سعادته لإتمام القفزة بنجاح دون أي مشاكل صحية، وقال «النظر إلى الأسفل من السماء أمر لا يصدق».

وأكد فاسيليتش أن السن ليست أمرا مهما لممارسة رياضات الإثارة (رياضات المغامرة)، وأن هدفه المقبل يتمثل في القفز بمفرده دون مدرب.