أعلنت شركة «تويز آر أص» لبيع ألعاب ومستلزمات الأطفال بالتجزئة انها تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بعد تراكم ديونها وتزايد المنافسة مع شركات البيع عبر الإنترنت.

وتمتلك «تويز آر أص» 875 متجرا في الولايات المتحدة و1600 متجر حول العالم. ورغم تخصصها في ألعاب الأطفال، فإنها تبيع أيضا ملابس ومستلزمات حفلات وأدوات رياضية للأطفال. كما تمتلك سلسلة متاجر «بيبيز آر أص». ورغم ذلك، أكدت الشركة ضرورة أن تستمر العمليات بصورة طبيعية في المستقبل القريب.

ففي الواقع، لا يعني الإفلاس في الولايات المتحدة بالضرورة نهاية عمل الشركة، وإنما فقط يجعل إغلاق المواقع غير المربحة أكثر سهولة.

وأضاف بيان الشركة أن «المتاجر حول العالم ـ والتي تحقق أغلبيتها العظمى ربحية ـ ستستمر في العمل كالمعتاد».