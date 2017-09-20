اجتاح الاعصار ماريا جزيرة دومينيكا الواقعة في شرق البحر الكاريبي موقعا دمارا هائلا بحسب رئيس الحكومة، فيما ضربت الرياح والامطار المرافقة للعاصفة القوية مناطق لاتزال تعاني من آثار الاعصار ايرما.

وفيما لزم المواطنون منازلهم ضرب الاعصار اليابسة مصحوبا برياح بسرعة 257 كلم بالساعة، بحسب مركز مراقبة الاعاصير الاميركي.

وكتب رئيس حكومة دومينيكا روزفلت سكيرت على فيسبوك «خسرنا كل ما نملكه» مؤكدا تقارير اولية عن «دمار واسع».

وقال «اخشى ان نستيقظ في الصباح على اخبار عن اصابات جسدية خطيرة ووفيات محتملة نتيجة سيول قد تنجم عن الامطار الغزيرة».

وقال في وقت سابق ان الرياح اقتلعت سقف منزله العائم بمياه الامطار وانه «تحت رحمة الاعصار بالكامل».

وبعد انقاذه ناشد سكيرت ناشد «المساعدة بكل انواعها» مشيرا خصوصا الى المروحيات الضرورية لمعاينة الاضرار.

وتم اغلاق مطار ومرافئ دومينيكا. وبعد عبوره في الجزيرة البالغ عدد سكانها 72 الف نسمة، تم تخفيض قوة الاعصار ماريا الى الدرجة الرابعة «البالغة الخطورة» لكنه يمكن ان يشتد قوة اثناء اندفاعه شمالا باتجاه الجزر العذراء البريطانية وبورتوريكو.

وحذر مركز مراقبة الاعاصير من امواج خطيرة ناجمة عن العاصفة وفيضانات وسيول ونبه الى وجوب «تسريع وإتمام الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات».